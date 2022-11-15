Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Энергетика
Дата публикации

В Молдове возникли перебои с электроснабжением после атаки РФ по Украине

В Молдове возникли перебои с электроснабжением после атаки РФ по Украине

Поставка электроэнергии в Молдову из Румынии приостановилась вечером 15 ноября, вероятно, из-за ракетных ударов России по Украине. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину пояснил, что одна из линий электропередачи, обеспечивающая поступление электроэнергии из Румынии в Молдову, автоматически отключилась из-за обстрела.

"Отмечаю, что линии не повреждены, а отключились автоматически, для безопасности. Moldelectrica работает над восстановлением электроснабжения", - добавил министр и пообещал держать граждан в курсе.

Напомним, во вторник, 15 ноября, Россия нанесла удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине.

В результате "Укрэнерго" ввел аварийные отключения в ряде областей Украины, в том числе и в Киеве. Именно в столице без света предварительно, по меньшей мере, половина потребителей.

Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. Но особенно сложная ситуация именно в Киеве.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан