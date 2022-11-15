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В Молдове возникли перебои с электроснабжением после атаки РФ по Украине
Поставка электроэнергии в Молдову из Румынии приостановилась вечером 15 ноября, вероятно, из-за ракетных ударов России по Украине. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.
Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину пояснил, что одна из линий электропередачи, обеспечивающая поступление электроэнергии из Румынии в Молдову, автоматически отключилась из-за обстрела.
"Отмечаю, что линии не повреждены, а отключились автоматически, для безопасности. Moldelectrica работает над восстановлением электроснабжения", - добавил министр и пообещал держать граждан в курсе.
Напомним, во вторник, 15 ноября, Россия нанесла удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В результате "Укрэнерго" ввел аварийные отключения в ряде областей Украины, в том числе и в Киеве. Именно в столице без света предварительно, по меньшей мере, половина потребителей.
Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. Но особенно сложная ситуация именно в Киеве.
Источник фото: ua.depositphotos.com