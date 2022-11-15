В Молдове возникли перебои с электроснабжением после атаки РФ по Украине

Поставка электроэнергии в Молдову из Румынии приостановилась вечером 15 ноября, вероятно, из-за ракетных ударов России по Украине. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

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Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину пояснил, что одна из линий электропередачи, обеспечивающая поступление электроэнергии из Румынии в Молдову, автоматически отключилась из-за обстрела.

"Отмечаю, что линии не повреждены, а отключились автоматически, для безопасности. Moldelectrica работает над восстановлением электроснабжения", - добавил министр и пообещал держать граждан в курсе.

Напомним, во вторник, 15 ноября, Россия нанесла удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине.

В результате "Укрэнерго" ввел аварийные отключения в ряде областей Украины, в том числе и в Киеве. Именно в столице без света предварительно, по меньшей мере, половина потребителей.

Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. Но особенно сложная ситуация именно в Киеве.

Источник фото: ua.depositphotos.com