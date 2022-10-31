В Молдове упали обломки российской ракеты

На севере Молдовы утром 31 октября упали обломки российской ракеты, сбитой украинскими зенитчиками.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Молдовы.

В ведомстве отметили, что ракета упала на северном краю населенного пункта Наславча, расположенного на границе с Украиной.

"Пострадавших пока нет, но в нескольких домах в Наславче выбиты окна", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, по данным украинских властей, россияне атаковали Днестровскую ГЭС на территории Украины, которая находится в 10 км от Наславчанской ГЭС. Угрозы наводнения нет.

"В настоящее время силы МВД оцепили район падения ракеты, чтобы избежать возможных опасностей, на месте работает группа по документации", - добавили в МВД.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что падение обломков российской ракеты в Молдове доказывает важность предоставления Украине современных систем ПВО.

"Украина постоянно об этом говорит: Российская Федерация ведет войну не только против Украины, но и против Европы. Ракетные атаки, которые РФ запускает по украинским городам со стороны Черного моря, Беларуси, России или Каспия, несут прямую угрозу безопасности соседних стран. Критически важно, чтобы Украина как можно быстрее получила современные средства противоракетной и противовоздушной обороны. Эти системы будут спасать жизнь людей и защищать критическую инфраструктуру", - отметил он.

Напомним, утром, 31 октября, в 7:00 украинская противовоздушная оборона сбила 44 вражеских крылатых ракет из 50 запущенных РФ несколькими волнами по объектам критической инфраструктуры Украины.