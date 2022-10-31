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Украинская ПВО сбила 44 вражеских ракеты из 50-ти запущенных
Сегодня утром, 31 октября, в 7:00 украинская противовоздушная оборона сбила 44 вражеских крылатых ракеты из 50 запущенных РФ несколькими волнами по объектам критической инфраструктуры Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Командования воздушных сил ВСУ.
Ракеты были выпущены из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160. Уничтожены – силами и средствами ПВО в зонах ответственности следующих воздушных командований:
- "Центр" – 18 ракет;
- "Юг" – 12;
- "Восток" – 9;
- "Запад" – 5.
Утром 31 октября более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 россияне выпустили по Украине с севера Каспийского моря и Волгодонска (Ростовская область). После этого в Украине ввели экстренные отключения электроэнергии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии! Российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины. Часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель", – отметил он.
По его словам, службы работают над ликвидацией последствий.