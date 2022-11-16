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Категория
Энергетика
Дата публикации

16 ноября по всей Украине применяются графики почасовых отключений света

16 ноября по всей Украине применяются графики почасовых отключений света

Сегодня, 16 ноября, по всей Украине используются графики почасовых отключений электроэнергии, а также дополнительно – аварийные отключения.

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Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Массированные ракетные удары 15 ноября и похолодание еще больше усложнили ситуацию в энергосистеме", - отмечают в "Укрэнерго".

В ведомстве просят с пониманием относиться к отключениям.

"Пожалуйста, подготовьтесь к увеличению времени ограничения электроснабжения: произведите необходимый запас воды, заранее зарядите устройства и павербанки, чтобы быть на связи с родными", - сообщают в "Укрэнерго".

Отмечается, что ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам.

"Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением поврежденной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Напомним, во вторник, 15 ноября, Россия нанесла удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, 15 ноября произошел самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны.

Ранее ДТЭК опубликовала графики стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве. Чтобы узнать, когда вероятнее всего в доме исчезнет свет, нужно ввести в график свой адрес.

Об экстренных отключениях можно узнавать, например, через чат-бот ДТЭК или чат-бот YASNO.

Чтобы избегать веерных отключений, "Укрэнерго" просит украинцев экономно потреблять электроэнергию на протяжении всего дня и особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Автор:
Светлана Манько