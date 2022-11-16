16 ноября по всей Украине применяются графики почасовых отключений света

Сегодня, 16 ноября, по всей Украине используются графики почасовых отключений электроэнергии, а также дополнительно – аварийные отключения.

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Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Массированные ракетные удары 15 ноября и похолодание еще больше усложнили ситуацию в энергосистеме", - отмечают в "Укрэнерго".

В ведомстве просят с пониманием относиться к отключениям.

"Пожалуйста, подготовьтесь к увеличению времени ограничения электроснабжения: произведите необходимый запас воды, заранее зарядите устройства и павербанки, чтобы быть на связи с родными", - сообщают в "Укрэнерго".

Отмечается, что ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам.

"Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением поврежденной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Напомним, во вторник, 15 ноября, Россия нанесла удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, 15 ноября произошел самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны.

Ранее ДТЭК опубликовала графики стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве. Чтобы узнать, когда вероятнее всего в доме исчезнет свет, нужно ввести в график свой адрес.

Об экстренных отключениях можно узнавать, например, через чат-бот ДТЭК или чат-бот YASNO.

Чтобы избегать веерных отключений, "Укрэнерго" просит украинцев экономно потреблять электроэнергию на протяжении всего дня и особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.