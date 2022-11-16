Правительство упростило требования к продаже генераторов и аккумуляторов

Кабинет министров на заседании 16 ноября принял решение разрешить продажу генераторов, аккумуляторов и других подобных устройств без требований технического регламента. Упрощение требований к продаже было введено для преодоления критической ситуации в энергетике.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Такие смягчения будут действовать до отмены военного положения в стране и в течение следующих 90 календарных дней.

Продавать генераторы, аккумуляторы и т.п. можно будет без следующих технических регламентов:

безопасности машин;

низковольтного электрического оборудования;

по электромагнитной совместимости;

законодательно регулируемых средств измерительной техники;

ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании;

шумового излучения в окружающую среду от оборудования, используемого извне помещений.

Изменения касаются того же перечня товаров, который правительство собиралось освободить от уплаты НДС и въездной пошлины в начале ноября.

В частности, в список входят газогенераторы, электрические двигатели, электрогенераторы, установки и вращающиеся электрические преобразователи, трансформаторы, электрические аккумуляторы, электрические водонагреватели и обогреватели.

Напомним, в октябре российские военные начали обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за повреждений в результате обстрелов оператор системы распределения электроэнергии "Укрэнерго" был вынужден ограничить энергоснабжение во многих регионах Украины.

В октябре самая массовая атака была зафиксирована 10 числа. При этом 15 ноября РФ выпустила сотню ракет по Украине, "превзойдя" атаку 10 октября. Поэтому 16 ноября по всей Украине применяются графики почасовых отключений электроэнергии, а также дополнительно – аварийные отключения.

Поэтому украинцам советуют запасаться всем необходимым, в том числе автономными источниками энергии.

Источник фото: ua.depositphotos.com