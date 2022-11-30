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ЄС передасть Україні ще 40 генераторів, - Жозеп Боррель
Європейський Союз надає Україні ще 40 генераторів на додачу до 550, які вже передано через механізм цивільного захисту.
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Про це повідомив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.
"Росія намагається зламати моральний дух України, атакуючи енергетичну інфраструктуру та використовуючи зиму як зброю війни проти мирного населення. На зустрічі G7 ми скоординували підтримку. ЄС надає ще 40 генераторів на додачу до тих 550, які вже надали через механізм цивільного захисту", - написав він у Twitter.
Нагадаємо, що уряд України спростив вимоги для продажу генераторів та акумуляторів.Підписуйтеся на наш YouTube канал