ЄС передасть Україні ще 40 генераторів, - Жозеп Боррель

Європейський Союз надає Україні ще 40 генераторів на додачу до 550, які вже передано через механізм цивільного захисту.

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Про це повідомив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

"Росія намагається зламати моральний дух України, атакуючи енергетичну інфраструктуру та використовуючи зиму як зброю війни проти мирного населення. На зустрічі G7 ми скоординували підтримку. ЄС надає ще 40 генераторів на додачу до тих 550, які вже надали через механізм цивільного захисту", - написав він у Twitter.

Russia attempts to break morale of #Ukraine by targeting energy infrastructure and using winter as weapon of war against civilians



At @G7 meeting we coordinate our support; EU is sending 40 power generators in addition to the 550 already provided via @eu_echo #EUCivPro Mechanism — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 30, 2022

Нагадаємо, що уряд України спростив вимоги для продажу генераторів та акумуляторів.