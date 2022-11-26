Литва відправила в Україну шість вантажівок з енергетичним обладнанням

Литва в Україну відправила 6 вантажівок з 114-ма трансформаторами різної потужності.

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Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Всього Литва має намір надати 252 трансформатори. Також наразі готується наступний пакет гуманітарної допомоги для енергетики України на суму 2 мільйони євро.

"Литва завжди була нам надійним партнером та другом. Ми дуже цінуємо підтримку, яку ви (Литва - ред.) надаєте Україні на всіх рівнях. Я переконаний, що єдність та солідарність допоможуть нам протистояти нашому спільному ворогу і принесуть перемогу над агресором", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

З початку війни литовські енергетичні компанії та організації вже надали спеціалізовану підтримку для ремонту і реконструкції українського енергосектору загальною вартістю 3 млн євро.

Нагадаємо, що перерви в електропостачанні для мешканців Києва будуть не більше 5 годин.