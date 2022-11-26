Литва отправила в Украину шесть грузовиков с энергетическим оборудованием

Литва в Украину отправила 6 грузовиков со 114 трансформаторами разной мощности.

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Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Всего Литва намерена предоставить 252 трансформатора. Также готовится следующий пакет гуманитарной помощи для энергетики Украины на сумму 2 миллиона евро.

"Литва всегда была нам надежным партнером и другом. Мы очень ценим поддержку, которую вы (Литва – ред.) оказываете Украине на всех уровнях. Я убежден, что единство и солидарность помогут нам противостоять нашему общему врагу и принесут победу над агрессором", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

С начала войны литовские энергетические компании и организации уже оказали специализированную поддержку по ремонту и реконструкции украинского энергосектора общей стоимостью 3 млн евро.

Напомним, что перерывы в электроснабжении для жителей Киева будут не больше 5 часов.