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Украинцам рассказали, как пользоваться генератором без риска для жизни и здоровья
Министерство здравоохранения Украины предупреждает, что при использовании генераторов электроэнергии следует четко соблюдать правила безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи.
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Об этомсообщает пресс-служба Минздрава.
В ведомстве напомнили, что при использовании генераторов электроэнергии следует четко соблюдать правила безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи, а именно:
- Покупайте только сертифицированную продукцию и только в лицензированных точках продаж. Внимательно следуйте инструкциям изготовителя.
- Генераторы и топливо должны использоваться только на открытом воздухе не менее 6 метров от окон, дверей и гаражей.
- Держите генератор сухим, защищайте от дождя и затопления. Прикосновение к мокрому генератору или устройствам, подключенным к нему, может привести к поражению электрическим током.
- Перед заправкой дайте генератору остыть. Топливо, пролитое на горячие детали двигателя, может вспыхнуть.
- Установите в помещении детекторы угарного газа.
- Обязательно приобретите огнетушитель и держите его рядом на видном и легкодоступном месте.
Ранее украинцам объяснили, как ввезти генератор без налогов. Пока ограничения по количеству, стоимости и весу генераторов и другого электрооборудования, которые ввозятся в Украину без уплаты таможенных платежей, отсутствуют. Но в редких случаях понадобится письменное декларирование.Подписывайтесь на наш Telegram канал