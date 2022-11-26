Украинцам рассказали, как пользоваться генератором без риска для жизни и здоровья

Министерство здравоохранения Украины предупреждает, что при использовании генераторов электроэнергии следует четко соблюдать правила безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи.

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Об этомсообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве напомнили, что при использовании генераторов электроэнергии следует четко соблюдать правила безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи, а именно:

Покупайте только сертифицированную продукцию и только в лицензированных точках продаж. Внимательно следуйте инструкциям изготовителя.

Генераторы и топливо должны использоваться только на открытом воздухе не менее 6 метров от окон, дверей и гаражей.

Держите генератор сухим, защищайте от дождя и затопления. Прикосновение к мокрому генератору или устройствам, подключенным к нему, может привести к поражению электрическим током.

Перед заправкой дайте генератору остыть. Топливо, пролитое на горячие детали двигателя, может вспыхнуть.

Установите в помещении детекторы угарного газа.

Обязательно приобретите огнетушитель и держите его рядом на видном и легкодоступном месте.

Ранее украинцам объяснили, как ввезти генератор без налогов. Пока ограничения по количеству, стоимости и весу генераторов и другого электрооборудования, которые ввозятся в Украину без уплаты таможенных платежей, отсутствуют. Но в редких случаях понадобится письменное декларирование.