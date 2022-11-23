Українцям пояснили, як ввезти генератор без податків

Обмеження щодо кількості, вартості та ваги генераторів та іншого електрообладнання, які ввозяться в Україну без сплати митних платежів, відсутні. Але в окремих випадках знадобиться письмове декларування.

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Про це повідомляє пресслужбу Державної митної служби.

Там нагадали, що постановою Кабінету Міністрів України звільнено від митних платежів та ПДВ від ввізного мита та ПДВ електрообладнання для подолання енергетичної кризи, а саме генератори, акумулятори та інше обладнання для обігріву. Крім того, уряд скасував обов’язковість надання як підтвердження звільнення від сплати митних платежів декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам.

Але відповідно до Митного кодексу України, не підлягають письмовому декларуванню товари:

- сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі;

- сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 50 євро, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, та у несупроводжуваному багажі.

"Товари в обсягах, що перевищують зазначені норми, а також товари, що ввозяться особою, частіше одного разу протягом однієї доби, підлягають письмовому декларуванню", - підкреслили у митниці.

Тому з метою врегулювання практичної реалізації окремих процедур при здійсненні пропуску через митний кордон України, Держмитслужба підготувала і направила митницям лист-роз’яснення щодо застосування норм чинного законодавства з пільгового оподаткування та декларування товарів, що переміщуються громадянами при ввезенні на митну територію України.

Зазначимо, через постійні обстріли країною-терористом РФ енергетичної інфраструктури України, українцям радять запасатися всім необхідним, в тому числі автономними джерелами енергії.