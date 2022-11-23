Украинцам объяснили, как ввезти генератор без налогов

Ограничения количества, стоимости и веса генераторов и другого электрооборудования, которые ввозятся в Украину без уплаты таможенных платежей, отсутствуют. Но в некоторых случаях понадобится письменное декларирование.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Там напомнили, что постановлением Кабинета Министров Украины освобождены от таможенных платежей и НДС электрооборудование для преодоления энергетического кризиса, а именно генераторы, аккумуляторы и другое оборудование для обогрева. Кроме того, правительство упразднило обязательность предоставления в качестве подтверждения освобождения от уплаты таможенных платежей декларации о соответствии и маркировки знаком соответствия техническим регламентам.

Но в соответствии с Таможенным кодексом Украины, не подлежат письменному декларированию товары:

- суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 500 евро и суммарный вес которых не превышает 50 кг, ввозимых гражданами на таможенную территорию Украины в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже;

- суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 50 евро, перемещаемых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины в адрес одного получателя в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях, в адрес одного получателя в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях и в несопровождаемом багаже.

"Товары в объемах, превышающих указанные нормы, а также ввозимые лицом товары чаще одного раза в течение суток, подлежат письменному декларированию", - подчеркнули в таможне.

Поэтому в целях урегулирования практической реализации отдельных процедур при осуществлении пропуска через таможенную границу Украины, Гостаможслужба подготовила и направила таможням письмо-разъяснение по применению норм действующего законодательства по льготному налогообложению и декларированию товаров, перемещаемых гражданами при ввозе на таможенную территорию Украины.

Отметим, из-за постоянных обстрелов страной-террористом РФ энергетической инфраструктуры Украины украинцам советуют запасаться всем необходимым, в том числе автономными источниками энергии .