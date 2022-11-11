Кабмін звільнив від ввізного мита та ПДВ електрообладнання для подолання енергетичної кризи: яке саме

Кабінет міністрів розширив список імпортних товарів, які будуть завозитись в Україну без сплати ввізного мита та ПДВ, за рахунок обладнання, яке має допомогти країні пережити енергетичну кризу. Про це йдеться в постанові уряду №1260 від 9 листопада.

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Відповідні зміни Кабмін вніс у постанову щодо безмитного завезення товарів, "необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Мова йде про розширення списку наступними позиціями:

• 8502 - електрогенераторні установки;

• 8504 - трансформатори (крім товарів цивільної авіації);

• 8507 60 - акумулятори літій-іонні електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми;

• 8535 - електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, перемикачі, роз’єднувачі, запобіжники плавкі, блискавковідводи, обмежувачі напруги, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки та інші з’єднувачі, коробки з’єднання) для напруги понад 1000 В;

• 8536 - електрична апаратура для комунікацій або захисту (наприклад, вимикачi, роз’єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкі, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки з’єднання) для напруги не більш як 1000 В; з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів;

• 8537 - пульти, панелі, розподільчі щити;

• 8546 - ізолятори;

• 8421 21 - обладнання та пристрої для фільтрування або очищення води.

"У зв’язку із викликами в енергетичній системі України в умовах воєнного стану виникає необхідність забезпечення потреби населення та бізнесу відповідним обладнанням: генераторами, трансформаторами тощо. Таке рішення уряду – це крок до подолання енергетичної кризи, що виникла через терористичні атаки з боку РФ", - прокоментувала міністр економіки Юлія Свириденко.

Як вказують у Міністерстві, скасування ПДВ та ввізного мита дозволить знизити ціни та наситити український ринок товарами, що допоможуть громадянам та бізнесу пережити періодичні відключення електроенергії під час цього зимового сезону.

Нагадаємо також, що Київська міська рада затвердила програму відшкодування 75% вартості закупівлі електрогенераторів та будь-яких незалежних приладів альтернативного живлення для потреб столичних ОСББ.

Джерело фото: ua.depositphotos.com