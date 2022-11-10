НКРЕКП вимагає не дискримінувати споживачів при відключеннях світла

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вимагає неухильно дотримуватись принципу недискримінаційності при застосуванні розвантажувальних відключень споживачів від електропостачання.

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Про це йдеться у повідомленні регулятора щодо його засідання, яке відбулося у четвер. На ньому голова комісії Костянтин Ущаповський акцентував увагу на проблемі відключень споживачів від електропостачання у зв’язку з дефіцитом потужностей, що виник внаслідок масованих ворожих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Він нагадав, що 4 листопада НКРЕКП вже виступала з заявою з цього приводу, а 7 листопада направила відповідний лист на адресу оператора системи передачі та операторів систем розподілу з настановою неухильно дотримуватись принципу недискримінаційності при застосуванні розвантажувальних відключень.

"Наразі ця проблема є надзвичайно серйозною. Щоб зберегти енергосистему, доводиться застосовувати відключення споживачів. Проте, вони відбуваються нерівномірно. Це може викликати соціальну напругу в суспільстві", - вказав Ущаповський.

Очільник регулятора наголосив, що, згідно з положеннями Кодексу систем розподілу, під час складення графіків відключень оператор системи розподілу не повинен допускати дискримінацію між споживачами та/або електропостачальниками та повинен забезпечити максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами, визначених оператором системи передачі.

"Комісія розуміє, що скласти справедливі графіки відключень за актуальної ситуації в енергосистемі непросто. Адже це потребує і часу, і в деяких випадках - фінансування. Проте в умовах поточних реалій споживачі з розумінням ставляться до необхідності обмежень електропостачання. В свою чергу, ми повинні забезпечити недискримінаційні умови, а також соціальну справедливість щодо застосування цих графіків", - підсумував голова НКРЕКП.

Нагадаємо також, що тиждень тому президент Володимир Зеленський закликав українські енергетичні компанії активніше доносити населенню інформацію щодо стабілізаційних відключень від електропостачання та реагувати на звернення громадян. За його словами, треба робити все, щоб відключення були передбачуваними й цілком зрозумілими для споживачів.