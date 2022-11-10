НКРЭКУ требует не дискриминировать потребителей при отключениях света

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, требует неукоснительно соблюдать принцип недискриминационности при применении разгрузочных отключений потребителей от электроснабжения.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в сообщении регулятора о его заседании, прошедшем в четверг. На нем глава комиссии Константин Ущаповский акцентировал внимание на проблеме отключений потребителей от электричества в связи с дефицитом мощностей, возникшим вследствие массированных вражеских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Он напомнил, что 4 ноября НКРЭКУ уже выступала с заявлением по этому поводу, а 7 ноября направила соответствующее письмо в адрес оператора системы передачи и операторов систем распределения с руководством неукоснительно соблюдать принцип недискриминационности при применении разгрузочных отключений.

"Сейчас эта проблема чрезвычайно серьезна. Чтобы сохранить энергосистему, приходится применять отключение потребителей. Однако они происходят неравномерно. Это может вызвать социальное напряжение в обществе", - указал Ущаповский.

Руководитель регулятора отметил, что согласно положениям Кодекса систем распределения, при составлении графиков отключений оператор системы распределения не должен допускать дискриминацию между потребителями и/или электропоставщиками и должен обеспечить максимально возможное равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями, определенными оператором системы передачи.

"Комиссия понимает, что составить справедливые графики отключений при актуальной ситуации в энергосистеме непросто. Ведь это требует и времени, и в некоторых случаях – финансирования. Однако в условиях текущих реалий потребители с пониманием относятся к необходимости ограничений электроснабжения. В свою очередь, мы должны обеспечить недискриминационные условия, а также социальную справедливость по применению этих графиков", - заключил глава НКРЭКУ.

Напомним также, что неделю назад президент Владимир Зеленский призвал украинские энергетические компании активнее доносить населению информацию о стабилизационных отключениях от электроснабжения и реагировать на обращения граждан. По его словам, нужно делать все, чтобы отключения были предсказуемыми и вполне понятными для потребителей.