Кабмин освободил от ввозной пошлины и НДС электрооборудование для преодоления энергетического кризиса

Кабинет министров расширил список импортных товаров, которые будут завозиться в Украину без уплаты ввозной пошлины и НДС, за счет оборудования, которое должно помочь стране пережить энергетический кризис. Об этом говорится в постановлении правительства №1260 от 9 ноября.

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Соответствующие изменения Кабмин внес в постановление о беспошлинном ввозе товаров, "необходимых для выполнения мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Речь идет о расширении списка следующими позициями:

• 8502 – электрогенераторные установки;

• 8504 – трансформаторы (кроме товаров гражданской авиации);

• 8507 60 – аккумуляторы литий-ионные электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или любой другой формы;

• 8535 - электрическая аппаратура для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединения к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, разъединители, предохранители плавкие, молниеотводы, ограничители напряжения, устройства для гашения скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки и другие соединители, коробки соединения) для напряжения более 1000 В;

• 8536 - электрическая аппаратура для коммуникаций или защиты (например, выключатели, разъединители, переключатели, реле, предохранители плавкие, устройства гашения скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для ламп и другие соединители, коробки соединения) для напряжения не более 1000 В; соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей;

• 8537 – пульты, панели, распределительные щиты;

• 8546 – изоляторы;

• 8421 21 – оборудование и устройства для фильтрации или очистки воды.

"В связи с вызовами в энергетической системе Украины в условиях военного положения возникает необходимость обеспечения потребности населения и бизнеса соответствующим оборудованием: генераторами, трансформаторами и так далее. Такое решение правительства – это шаг к преодолению энергетического кризиса, возникшего из-за террористических атак со стороны РФ", – прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.

Как указывают в Минэкономики, отмена НДС и ввозной пошлины позволит снизить цены и насытить украинский рынок товарами, которые помогут гражданам и бизнесу пережить периодические отключения электроэнергии в этот зимний сезон.

Напомним также, что Киевский городской совет утвердил программу возмещения 75% стоимости закупки электрогенераторов и любых независимых приборов альтернативного питания для нужд столичных ОСМД.

Источник фото: ua.depositphotos.com