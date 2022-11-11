ЛУН обозначил на интерактивной карте Украины заведения с автономным питанием

Проект городских исследований "ЛУН Місто" запустил интерактивную карту Украины, на которой можно проверить, какие заведения могут работать даже во время плановых или экстренных отключений света, а также добавить туда информацию о работе своего кафе, магазина, сервиса и т.п.

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Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба проекта.

Карта называется "Работают при отключении света". На ней обозначены заведения, имеющие автономное питание. Карта постоянно обновляется и доступна на сайте и в приложении.

Создатели проекта отметили, что украинский бизнес постепенно находит выход из затруднительных положений, сложившихся из-за полномасштабного вторжения РФ. Так, предприниматели начинают обустраивать свои заведения автономным электроснабжением. Их становится все больше, поэтому следует следить за обновлениями карты.

На карте также можно найти не сетевые заведения, коворкинги, кафе, парикмахерские, медицинские центры и т.д.

Чтобы добавить свое несетевое заведение с автономным питанием на карту, нужно заполнить анкету. Для этого нужно обратиться с заявкой на почту [email protected]

"Из пользовательского опыта мы видим, что сегодня огромный спрос не только на базовые заведения с автономным питанием - супермаркеты, заправки, аптеки, почтовые сервисы и т.д., сегодня огромный спрос на автономное питание и в кафе у дома, где можно поработать и пообедать, коворкингах, мойках авто, парикмахерских. Супер удобно иметь все это нанесенным на одну карту. Зашел, проверил, легче спланировал день", - отмечает куратор проекта Анна Денисенко.

Отметим, что плановые отключения электроэнергии в пятницу, 11 ноября, планируются по всей Украине. В этот же день в Киеве и области применяются экстренные отключения.

ДТЭК "Киевские электросети" благодарит жителей города за понимание и призывает бережно потреблять электроэнергию: не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.