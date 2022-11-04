"Почему у меня нет света, а у соседей есть?": в ДТЭК ответили на актуальные вопросы

При отключении электроэнергии по графику некоторые потребители заметили, что когда в их доме отключают свет, то в соседнем в это время поставка е/е не прекращается. Компания Yasno, входящая в группу ДТЭК, объяснила, почему возникла такая "несправедливость".

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Как выяснилось, в соседних домах или даже подъездах может работать несколько линий электросетей, принадлежащих к разным группам. Соответственно, дома могут относиться к разным очередям по графику отключения.

Кроме того, соседнее здание может быть подключено к сетям критической инфраструктуры, например, к больницам.

"А значит, они не подлежат отключениям. Сейчас наши коллеги с энергетического фронта работают над тем, чтобы все было справедливо и эти дома тоже отключали. Технически это сложно, но реально сделать", - отметили в Yasno.

Напомним, ранее 2 ноября "Укрэнерго" ввело в действие график почасовых отключений электроэнергии в Киеве и семи областях.

В свою очередь, ДТЭК опубликовала обновленные графики стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве. Чтобы узнать, когда вероятнее всего в доме исчезнет свет, нужно ввести в график свой адрес.

Об экстренных отключениях можно узнавать, например, через чат-бот ДТЭК или чат-бот YASNO.

Чтобы избегать веерных отключений, "Укрэнерго" просит экономно потреблять электроэнергию на протяжении всего дня и особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.