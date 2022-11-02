В Киеве и семи областях ввели графики отключений света

"Укрэнерго" утром 2 ноября ввело в действие графики почасовых отключений электроэнергии в Киеве и семи областях.

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Об этом сообщила пресс-служба НЭК.

"В настоящее время Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения именно в формате ГПО для потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что графики предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области.

В "Укрэнерго" добавили, что ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

"Такие меры позволяют энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей", - говорится в сообщении.

Напомним, в ДТЭК "Киевские электросети" опубликовали обновленные графики стабилизационных отключений электроэнергии. Чтобы узнать, когда вероятнее всего в доме исчезнет свет, нужно ввести в график свой адрес.

Источник фото: depositphotos.com