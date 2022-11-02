У Києві та семи областях ввели графіки відключень світла

"Укренерго" зранку 2 листопада ввело в дію графіки погодинних відключень електроенергії у Києві та семи областях.

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Про це повідомила пресслужба НЕК.

"Наразі Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання саме в форматі ГПВ для споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що графіки передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області.

В "Укренерго" додали, що обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

"Такі заходи дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ДТЕК "Київські електромережі" опублікували оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Щоб дізнатися, коли найімовірніше в будинку зникне світло, треба ввести у графіку свою адресу.

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