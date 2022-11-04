"Чому у мене немає світла, а у сусідів є?": у ДТЕК відповіли на актуальні питання

Під час відключення електроенергії за графіком деякі споживачі помітили, що коли в їх будинку відключають світло, то в сусідньому в цей час постачання е/е не припиняється. Компанія Yasno, що входить до групи ДТЕК, пояснила, чому виникла така "несправедливість".

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Як з'ясувалося, у сусідніх будинках чи навість під’їздах може працювати декілька ліній електромереж, які належать до різних груп. Відповідно, будинки можуть відноситися до різних черг за графіком відключення.

Крім того, сусідній будинок може бути підключеним до мереж критичної інфраструктури, наприклад, до лікарень.

"А, отже, вони не підлягають відключенням. Наразі наші колеги з енергетичного фронту працюють над тим, щоб все було справедливо і ці будинки теж відключали. Технічно це складно, але реально зробити", —зазначили в Yasno.

Нагадаємо, раніше 2 листопада "Укренерго" ввело в дію графіки погодинних відключень електроенергії у Києві та семи областях.

В свою чергу ДТЕК опублікувала оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії в Києві. Щоб дізнатися, коли найімовірніше в будинку зникне світло, треба ввести у графіку свою адресу.

Про екстрені відключення можна дізнаватися, наприклад, через чат-бот ДТЕК або чат-бот YASNO.

Щоб уникати віялових відключень, "Укренерго" просить ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.