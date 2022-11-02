"Укрпочта" разработала алгоритмы работы без света и связи

"Укрпочта" продолжит предоставлять основные услуги даже без света и связи.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

""Укрпочта" умела работать без электричества и компьютеров, когда это еще не было мейнстримом. Поэтому мы возвращаемся к некоторым процедурам при отсутствии электричества и не планируем прекращать работу. Мы разработали все необходимые процедуры, которые позволят нам работать при отсутствии электричества и связи", - отметил Смилянский.

По его словам, "Укрпочта" уже использует генераторы, получила ряд терминалов Starlink и закупила первую партию из 5 тысяч фонарей для работы без электричества и будет продолжать закупки по необходимости.

Поэтому "Укрпочта" будет предоставлять основные услуги, среди которых: оплата коммунальных платежей по фиксированному тарифу, выдача пенсий и соцвыплат, оформление всех видов отправлений, оформление предоплаты на печатные издания и продажи товаров первой необходимости.

"Укрпочта" также будет продолжать выплачивать денежные переводы, но в случае отключения электричества ограничится суммами до 5 тыс. грн – согласно банковским требованиям.

Напомним, "Новая почта" разработала новый вариант мобильного отделения для работы на деоккупированных территориях, где отсутствует электроснабжение.