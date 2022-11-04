Киевлян призывают не пользоваться лифтами из-за отключения электроэнергии

Жителей Киева призывают не пользоваться лифтами в период стабилизационных отключений электроэнергии в доме.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Там напомнили, что с графиками отключений можно ознакомиться на сайте ДТЭК.

"Поскольку возможны отклонения от графиков, стоит планировать свое время так, чтобы перестать пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключения", - говорится в сообщении КГГА.

Отмечается, что из-за аварийных и стабилизационных отключений электроснабжения в Киеве увеличилось количество вызовов на деблокирование дверей лифтовой кабины.

Так что спасатели напоминают жителям столицы правила, которые следует соблюдать, если "застряли" в лифте:

1. Успокойтесь и постарайтесь понять, что ничего страшного не произошло и не стоит паниковать.

2. Не нажимайте на все кнопки подряд, не прыгайте в лифте и не пытайтесь открыть дверь кабины самостоятельно.

3. Воспользуйтесь кнопкой вызова диспетчера или номером телефона аварийно-лифтовой службы и сообщите о возникшей проблеме и своем местонахождении.

Обращаем внимание, что обычно в лифтовых кабинах или в подъезде есть объявления с номером телефона горячей линии обслуживающей лифт компании – сфотографируйте его заранее или запишите. Если такой информации нет, обратитесь в управляющую компанию, ОСМД или ЖЭК, обслуживающий ваш дом, с просьбой, чтобы разместили контактные телефоны аварийно-лифтовой службы, по которым граждане могут известить ее об остановке лифтовой кабины.

4. В случае, если диспетчер или аварийно-лифтовая служба не соответствуют или не могут приехать, позвоните в службу "101". Информация поступит оперативным дежурным аварийно-спасательных бригад вашего района и города в целом, и на помощь приедут спасатели, не задействованные в ликвидации других чрезвычайных ситуаций.

5. Если у вас при себе нет телефона или отсутствует мобильная связь, призовите на помощь жильцов дома, которые живут рядом или проходят мимо, и попросите, чтобы вызвали соответствующую службу.

6. Если в ожидании аварийной службы вам стало жарко, расстегните или снимите верхнюю одежду. При наличии воды пейте ее умеренно. Если состояние не улучшилось, положите вещи на пол и присядьте, вытянув ноги.

7. После приезда аварийной бригады четко следуйте всем ее инструкциям.

Отметим, из-за экономии электроэнергии и отключения освещения и светофоров киевлян призывают быть внимательными на дорогах в темное время суток: водителей – соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов – носить фликеры.