В Киеве и области применяются экстренные отключения света: графики не действуют

В Киеве и области сегодня применяются экстренные отключения электроэнергии в значительных объемах из-за ночных атак оккупантов на энергообъекты Украины.

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Об этом сообщили в ДТЭК Киевские региональные электросети.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киевской области применяются экстренные отключения света. Стабилизационные графики пока не действуют", - говорится в сообщении.

В сервисе Yasno также сообщили, что в Киеве вводятся экстренные отключения "в значительных объемах".

"Ночью россияне атаковали энергообъекты Украины, поэтому сегодня графики не будут работать", – отметил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

Отметим, что в ночь на пятницу оккупанты атаковали один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области.

ДТЭК "Киевские электросети" благодарит жителей города за понимание и призывает бережно потреблять электроэнергию.

Украинцев призывают не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Отметим, что плановые отключения электроэнергии в пятницу, 11 ноября, планируются по всей Украине .