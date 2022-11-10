- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
Планові відключення світла 11 листопада будуть по всій Україні
Планові відключення електроенергії у п’ятницю, 11 листопада, будуть по всій Україні. Аварійні обмеження поки що не передбачаються.
Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
"Найбільший обсяг обмежень буде введено у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях", - йдеться у повідомленні.
Режим планових відключень буде діяти:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- З 05:00 до 23:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
- З 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України.
"Ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів. Будь ласка, не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00", - зазначили в "Укренерго".
Нагадаємо, у четвер, 10 листопада, графіки погодинних планових відключень електропостачання діяли по всій Україні.
Енергосистему України пошкодили масовані ракетні атаки росіян по об'єктам критичної інфраструктури з середини жовтня. Щоб допомогти енергетикам налагодити роботу енергосистеми, в НЕК закликають споживачів ощадливо використовувати е/е та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.