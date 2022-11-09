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Планові відключення світла 10 листопада будуть по всій Україні
Планові відключення електроенергії у четвер, 10 листопада, будуть по всій Україні. Найбільший обсяг обмежень буде введено у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.
Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що режим планових відключень діятиме:
- З 06:00 до 24:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
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З 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 в усіх інших областях України.
"Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються", – йдеться в повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, в середу, 9 листопада, графіки погодинних планових відключень електропостачання діяли по всій Україні.
Енергосистему України пошкодили масовані ракетні атаки росіян по об'єктам критичної інфраструктури з середини жовтня. Щоб допомогти енергетикам налагодити роботу енергосистеми, в НЕК закликають споживачів ощадливо використовувати е/е та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.