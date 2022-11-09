Плановые отключения света 10 ноября будут по всей Украине

Плановые отключения электроэнергии в четверг, 10 ноября, будут по всей Украине. Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Режим плановых отключений будет действовать:

С 06:00 до 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

С 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 во всех других областях Украины.



"Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются", – говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 9 ноября, графики почасовых плановых отключений электроснабжения действовали по всей Украине.

Энергосистему Украины повредили массированные ракетные атаки россиян по объектам критической инфраструктуры с середины октября. Чтобы помочь энергетикам наладить работу энергосистемы, в НЭК призывают потребителей бережно использовать э/э и не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23: 00.