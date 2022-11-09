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Плановые отключения света 10 ноября будут по всей Украине
Плановые отключения электроэнергии в четверг, 10 ноября, будут по всей Украине. Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.
Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Режим плановых отключений будет действовать:
- С 06:00 до 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.
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С 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 во всех других областях Украины.
"Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в среду, 9 ноября, графики почасовых плановых отключений электроснабжения действовали по всей Украине.
Энергосистему Украины повредили массированные ракетные атаки россиян по объектам критической инфраструктуры с середины октября. Чтобы помочь энергетикам наладить работу энергосистемы, в НЭК призывают потребителей бережно использовать э/э и не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23: 00.