"Максимум" ограничений в подаче электроэнергии 9 ноября ожидается в Киеве и 10 областях

В среду, 9 ноября, графики почасовых плановых отключений электроснабжения будут действовать по всей Украине. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

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Диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует, что наиболее заметные стабилизационные отключения будут в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

"Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. Следите за сообщениями своих операторов систем распределения", - отметили в НЭК.

В компании в очередной раз объяснили потребителям, что ограничения позволяют снизить нагрузку на сети, обеспечить балансировку энергосистемы и избежать дополнительных аварий.

Энергосистему Украины повредили массированные ракетные атаки россиян по объектам критической инфраструктуры с середины октября. Чтобы помочь энергетикам наладить работу энергосистемы, в НЭК призывают потребителей бережно использовать э/э и не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23: 00.

Об экстренных отключениях можно узнавать, например, через чат-бот ДТЭК или чат-бот YASNO.

В свою очередь, ДТЭК опубликовала обновленные графики стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве. Чтобы узнать, когда вероятнее всего в доме исчезнет свет, нужно ввести в график свой адрес.

Источник фото: ua.depositphotos.com