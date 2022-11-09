"Максимум" обмежень в подачі електроенергії 9 листопада очікується в Києві та 10 областях

В середу, 9 листопада, графіки погодинних планових відключень електропостачання діятимуть по всій Україні. Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Диспетчерський центр "Укренерго "прогнозує, що найбільш помітні стабілізаційні відключення будуть у Києві, а також у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

"Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Слідкуйте за повідомленнями своїх операторів систем розподілу", — зазначили в НЕК.

В компанії черговий раз пояснили споживачам, що обмеження дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій.

Енергосистему України пошкодили масовані ракетні атаки росіян по об'єктам критичної інфраструктури з середини жовтня. Щоб допомогти енергетикам налагодити роботу енергосистеми, в НЕК закликають споживачів ощадливо використовувати е/е та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Про екстрені відключення можна дізнаватися, наприклад, через чат-бот ДТЕК або чат-бот YASNO.

В свою чергу ДТЕК опублікувала оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії в Києві. Щоб дізнатися, коли найімовірніше в будинку зникне світло, треба ввести у графіку свою адресу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com