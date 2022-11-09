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"Максимум" обмежень в подачі електроенергії 9 листопада очікується в Києві та 10 областях
В середу, 9 листопада, графіки погодинних планових відключень електропостачання діятимуть по всій Україні. Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
Диспетчерський центр "Укренерго "прогнозує, що найбільш помітні стабілізаційні відключення будуть у Києві, а також у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.
"Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Слідкуйте за повідомленнями своїх операторів систем розподілу", — зазначили в НЕК.
В компанії черговий раз пояснили споживачам, що обмеження дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Енергосистему України пошкодили масовані ракетні атаки росіян по об'єктам критичної інфраструктури з середини жовтня. Щоб допомогти енергетикам налагодити роботу енергосистеми, в НЕК закликають споживачів ощадливо використовувати е/е та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
Про екстрені відключення можна дізнаватися, наприклад, через чат-бот ДТЕК або чат-бот YASNO.
В свою чергу ДТЕК опублікувала оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії в Києві. Щоб дізнатися, коли найімовірніше в будинку зникне світло, треба ввести у графіку свою адресу.
Джерело фото: ua.depositphotos.com