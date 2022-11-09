Блекаут в Украине возможен, но предпосылок пока нет - YASNO

Генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко считает, что полный блекаут в Украине возможен, но предпосылок для этого пока нет.

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"Он возможен. Но достичь полного блекаута в Украине бешеному соседу будет непросто. Для этого нужно будет разбомбить либо всю генерацию, либо всю инфраструктуру сетей – а это сотни энергетических объектов по всей стране. С нашими ВСУ и ПВО это почти невозможно. На мой взгляд, для блекаута сейчас нет предпосылок, а вот со стабилизационными отключениями нам еще предстоит жить. Поэтому смотрим за обстрелами", – отметил он.

Коваленко сообщил, что в Киеве в среду, 9 ноября, сеть работала стабильно в рамках графиков. За день было отключено 890 836 клиентов.

По его словам, в четверг, 10 ноября, планируется сохранить стабилизационные графики отключения света.

"В общем, нынешняя ситуация с более прогнозируемыми отключениями света не означает, что можно включать экраны торговых центров в часы-пик. Экономьте электроэнергию, так мы сможем еще быстрее вернуться к нормальной жизни", - добавил Коваленко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что в результате обстрелов оккупантов столица может остаться без воды, света и связи, но уверяет, что власти готовятся ко всем сценариям.

Энергосистему Украины повредили массированные ракетные атаки россиян по объектам критической инфраструктуры с середины октября. Чтобы помочь энергетикам наладить работу энергосистемы, в НЭК "Укрэнерго" призывают потребителей бережно использовать э/э и не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

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