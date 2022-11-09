Блекаут в Україні можливий, але передумов наразі немає - YASNO

Генеральний директор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко вважає, що повний блекаут в Україні можливий, але передумов для цього наразі немає.

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"Він можливий. Але досягти повного блекауту в Україні скаженому сусіду буде непросто. Для цього потрібно буде розбомбити або всю генерацію, або всю інфраструктуру мереж - а це сотні енергетичних об'єктів по всій країні. З нашими ЗСУ та ППО це майже неможливо. На мій погляд, для блекауту зараз нема передумов, а ось зі стабілізаційними відключеннями нам ще доведеться жити. Тому дивимось за обстрілами", – зазначив він.

Коваленко повідомив, що у Києві в середу, 9 листопада, мережа працювала стабільно у межах графіків. За день було відключено 890 836 клієнтів.

За його словами, у четвер, 10 листопада, планують зберегти стабілізаційні графіки відключення світла.

"Загалом нинішня ситуація з більш прогнозованими відключеннями світла не означає, що можна вмикати екрани торговельних центрів у години-пік. Економте електроенергію, так ми зможемо ще швидше повернутися до нормального життя", - додав Коваленко.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко не виключає, що внаслідок обстрілів окупантів столиця може залишитися без води, світла та зв'язку, але запевняє, що влада готується до всіх сценаріїв.

Енергосистему України пошкодили масовані ракетні атаки росіян по об'єктам критичної інфраструктури з середини жовтня. Щоб допомогти енергетикам налагодити роботу енергосистеми, в НЕК "Укренерго" закликають споживачів ощадливо використовувати е/е та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

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