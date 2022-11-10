Плановые отключения света 11 ноября будут по всей Украине

Плановые отключения электроэнергии в пятницу, 11 ноября, будут по всей Украине. Аварийные ограничения пока не предусматриваются.

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Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях", – говорится в сообщении.

Режим плановых отключений будет действовать:

С 05:00 до 23:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

С 15:00 до 20:00 во всех других областях Украины.

"Экономное потребление электроэнергии помогает уменьшить нагрузку на сети, а значит применять меньшие объемы ограничений потребителей. Пожалуйста, не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00", - отметили в "Укрэнерго".

Напомним, в четверг, 10 ноября, графики почасовых плановых отключений электроснабжения действовали по всей Украине.

Энергосистему Украины повредили массированные ракетные атаки россиян по объектам критической инфраструктуры с середины октября. Чтобы помочь энергетикам наладить работу энергосистемы, в НЭК призывают потребителей бережно использовать э/э и не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23: 00.