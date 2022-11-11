У Києві та області застосовуються екстрені відключення світла: графіки не діють

У Києві та області сьогодні застосовуються екстрені відключення електроенергії у значних обсягах через нічні атаки окупантів на енергооб’єкти України.

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Про це повідомили в ДТЕК Київські регіональні електромережі.

“За розпорядженням НЕК Укренерго в Київській області застосовуються екстрені відключення світла. Стабілізаційні графіки наразі не діють”, - йдеться в повідомленні.

У сервісі Yasno також повідомили, що у Києві запроваджують екстрені відключення «в значних обсягах» .

“Вночі росіяни атакували енергооб’єкти України, тому сьогодні графіки не працюватимуть”, – зазначив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Зазначимо, що в ніч на п'ятницю ворожого удару зазнав один із об’єктів критичної інфраструктури Вінницької області.

ДТЕК "Київські електромережі" дякує мешканцям міста за розуміння та закликає ощадливо споживати електроенергію.

Українців закликають не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Зазначимо, планові відключення електроенергії у п’ятницю, 11 листопада, плануються по всій Україні.