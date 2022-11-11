ЛУН позначив на інтерактивній мапі України заклади з автономним живленням

Проєкт міських досліджень "ЛУН Місто" запустив інтерактивну карту України, на якій можна перевірити, які заклади здатні працювати навіть під час загальних відключень світла, а також додати туди інформацію про роботу свого кафе, магазину, сервісу тощо

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Про це 11 листопада повідомила пресслужба проєкту.

Карта має назву "Працюють під час відключень світла". На ній позначені заклади, що мають автономне живлення. Мапа постійно оновлюється та доступна на сайті й у застосунку.

Творці проєкту зазначили, що український бізнес поступово знаходить вихід із скрутних становищ, що склалися через повномасштабне вторгнення РФ. Так, підприємці починають облаштовувати свої заклади автономним електропостачанням. Їх стає все більше, тому варто слідкувати за оновленнями карти.

На карті також можна знайти не мережеві заклади, коворкінги, кав’ярні, перукарні, медичні центри тощо.

Щоб додати свій немережевий заклад з автономним живленням на карту, треба заповнити анкету. Для цього спершу потрібно звернутися з заявкою на пошту [email protected]

"З користувацького досвіду ми бачимо, що сьогодні величезний попит не лише на базові заклади з автономним живленням – супермаркети, заправки, аптеки, поштові сервіси тощо, сьогодні величезний попит на автономне живлення і в кав’ярнях біля дому, де можна попрацювати та пообідати, коворкінгах, мийках авто, перукарнях. Супер зручно мати все це нанесеним на одну карту. Зайшов, перевірив, легше спланував день”, – зазначає кураторка проєкту Анна Денисенко.

Зазначимо, планові відключення електроенергії у п’ятницю, 11 листопада, плануються по всій Україні. Цього ж дня у Києві та області застосовуються екстрені відключення.

ДТЕК "Київські електромережі" дякує мешканцям міста за розуміння та закликає ощадливо споживати електроенергію.

Українців закликають не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.