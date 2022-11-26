Українцям розповіли, як користуватися генератором без ризику для життя та здоров'я

Міністерство охорони здоров’я України попереджає, що під час використання генераторів електроенергії слід чітко дотримуватися правил безпеки, щоб запобігти нещасним випадкам.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

У відомстві нагадали, що під час використання генераторів електроенергії слід чітко дотримуватися правил безпеки, щоб запобігти нещасним випадкам, а саме:

Купуйте лише сертифіковану продукцію і тільки в ліцензованих точках продажу. Уважно дотримуйтесь інструкцій виробника.

Генератори та паливо мають використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів.

Тримайте генератор сухим, захищайте від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом.

Перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути.

Встановіть у приміщенні детектори чадного газу.

Обов'язково придбайте вогнегасник і тримайте його поряд, на видному і легкодоступному місці.

Заборона використання подібних електроприладів дітям.



Раніше українцям пояснили, як ввезти генератор без податків. Наразі обмеження щодо кількості, вартості та ваги генераторів та іншого електрообладнання, які ввозяться в Україну без сплати митних платежів, відсутні. Але в окремих випадках знадобиться письмове декларування.