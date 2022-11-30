Турецька компанія Karpowership веде переговори про постачання в Україну плавучих електростанцій

Турецька суднобудівна компанія Karpowership, яка є виробником, оператором і власником флоту енергокораблів, заявляє, що веде переговори про відправку плавучих електростанцій в Україну.

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Про це повідомляє Nikkei Asia.

"Ми обговорюємо з Одеською областю та українською енергетичною компанією "Укренерго" розміщення трьох суден поблизу Одеси загальною потужністю 300 мегават", - сказала член правління Karpowership з комерційних операцій Зейнеп Харезі.

За її словами, після досягнення домовленостей щодо технічних та комерційних аспектів, треба визначити параметри, пов'язані з безпекою, з точки зору як команд з експлуатації та технічного обслуговування, так і активів компанії.

Харезі підкреслила, якщо вийде забезпечити ці параметри, компанія продовжить реалізацію проєкту. Вона припустила, що можливо буде потрібна підтримка ООН.

Зазначається, що кораблі готові і введені в експлуатацію. Їх можна розгорнути всього за три тижні. Потужність 300 МВт, яку можуть видавати три судна, дозволить забезпечити електроенергією до 1 мільйона будинків при повному завантаженні, пише Nikkei Asia.

Нагадаємо, що Литва відправила в Україну шість вантажівок з енергетичним обладнанням.