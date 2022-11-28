Окупанти пошкодили понад 700 об’єктів критичної інфраструктури в Україні - МВС

Російські окупаційні війська пошкодили вже близько 32 тисяч цивільних об’єктів та понад 700 об’єктів критичної інфраструктури. Лише 3% обстрілів були спрямовані на військові об’єкти.

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Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, пише "Українська правда".

"Як і належить терористам, під прицілом у них цивільні об’єкти. На сьогоднішній день нараховано близько 32 тисяч подібних об’єктів, які зазнали уражень від російських снарядів. Це, в першу чергу, приватні або багатоквартирні будинки мирних мешканців. Лише 3% від кількості зафіксованих обстрілів – це військові об’єкти", - зазначив він.

Зафіксовано також удари росіян по більш як 700 об'єктах критичної інфраструктури. Такими вважаються транспортні, енергетичні та інші об'єкти – зокрема аеродроми, мости, паливні бази, електропідстанції.

Єнін наголосив, що росіяни "досі марять маніакальним бажанням занурити Україну в темряву, і немає жодних підстав вважати, що вони зупиняться".

"Нас можуть чекати досить непрості часи, але і уряд готується, і я знаю, що переважна більшість українців так само готуються до подібних атак, і нас не зламати", - запевнив він.

Нагадаємо, російські терористичні атаки на об'єкти електроенергетики 23 листопада призвели до повного знеструмлення деяких регіонів. Відомо, що для масованого ракетного удару 23 листопада російські війська використали 70 крилатих ракет. З них Повітряні сили ЗСУ ліквідували 50 ракет.