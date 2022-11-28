Оккупанты повредили более 700 объектов критической инфраструктуры в Украине - МВД

Российские оккупационные войска повредили уже около 32 тысяч гражданских объектов и более 700 объектов критической инфраструктуры. Лишь 3% обстрелов было направлено на военные объекты.

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Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, пишет "Украинская правда".

"Как и положено террористам, под прицелом у них гражданские объекты. На сегодняшний день насчитано около 32 тысяч подобных объектов, поврежденных от российских снарядов. Это, в первую очередь, частные или многоквартирные дома мирных жителей. Только 3% от количества зафиксированных обстрелов – это военные объекты", – отметил он.

Зафиксированы также удары россиян по более чем 700 объектам критической инфраструктуры. Такими считаются транспортные, энергетические и другие объекты – аэродромы, мосты, топливные базы, электроподстанции.

Енин подчеркнул, что россияне "до сих пор грезят маниакальным желанием погрузить Украину во тьму, и нет никаких оснований полагать, что они остановятся".

"Нас могут ожидать довольно непростые времена, но и правительство готовится, и я знаю, что подавляющее большинство украинцев также готовятся к подобным атакам, и нас не сломить", - заверил он.

Напомним, российские террористические атаки на объекты электроэнергетики 23 ноября привели к полному обесточиванию некоторых регионов. Известно, что для массированного ракетного удара 23 ноября русские войска использовали 70 крылатых ракет. Из них воздушные силы ВСУ ликвидировали 50 ракет.