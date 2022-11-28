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Общество
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Силы обороны готовятся к новым ударам российских террористов - Зеленский

Силы обороны готовятся к новым ударам российских террористов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские террористы готовят новые ракетные удары и призвал на неделе учитывать сигналы воздушной тревоги.

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Об этом он заявил в видеообращении.

"Мы понимаем, что террористы готовят новые удары. Мы это точно знаем. И пока у них есть ракеты, они не успокоятся, к сожалению", - сказал президент.

Он подчеркнул, что эта неделя может быть такой же сложной, как и предыдущая.

"Наши силы обороны готовятся. Все наше государство готовится. Все сценарии прорабатываем, в том числе с нашими партнерами. И должно быть готово наше с вами единство. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте без помощи всех, кому можете помочь. И, пожалуйста, на неделе учитывайте сигналы воздушной тревоги", - добавил Зеленский.

Напомним, российские террористические атаки на объекты электроэнергетики 23 ноября привели к полному обесточиванию некоторых регионов. Известно, что для массированного ракетного удара 23 ноября русские войска использовали 70 крылатых ракет. Из них воздушные силы ВСУ ликвидировали 50 ракет.

Автор:
Нина Комащенко