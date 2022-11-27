- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В Киеве работают более 430 пунктов обогрева, - Кличко
В случае чрезвычайной ситуации еще будет развернуто более 100 пунктов.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"В Киеве обустроены и работают более 430 пунктов обогрева. Мы готовим на случай чрезвычайной ситуации оперативно развернуть еще более 100 пунктов. Город обеспечил более 400 генераторов для работы этих пунктов", – говорит Кличко.
Мэр добавил, что около 100 генераторов предоставили волонтеры и благотворительные организацииПодписывайтесь на наш Telegram канал
Он также подчеркнул, что в скором времени Киев получит 12 передвижных модульных котельных для пунктов обогрева.
Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о том, что 20% столичных "Пунктов несокрушимости" оказались закрытыми.