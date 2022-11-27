В Киеве работают более 430 пунктов обогрева, - Кличко

В случае чрезвычайной ситуации еще будет развернуто более 100 пунктов.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве обустроены и работают более 430 пунктов обогрева. Мы готовим на случай чрезвычайной ситуации оперативно развернуть еще более 100 пунктов. Город обеспечил более 400 генераторов для работы этих пунктов", – говорит Кличко.

Мэр добавил, что около 100 генераторов предоставили волонтеры и благотворительные организации

Он также подчеркнул, что в скором времени Киев получит 12 передвижных модульных котельных для пунктов обогрева.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о том, что 20% столичных "Пунктов несокрушимости" оказались закрытыми.