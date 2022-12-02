У Міненерго назвали, хто відповідатиме за справедливість графіків відключення світла

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що керівники ОСР (операторів системи розподілу, обленерго) нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Міністр провів нараду щодо справедливості при постачанні електроенергії споживачам і повідомив, що минулого тижня кількість скарг від споживачів щодо недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень зросла удвічі.

"Аналіз, який Міненерго провело спільно з НКРЕКП та Держенергонаглядом свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. Серед регіонів, по яким надходить найбільше скарг – Київ, Київська область, Полтава і Львів. При відключенні електроенергії ОСР має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах. Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній будуть нести персональну відповідальність", - зазначив він.

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський під час наради наголосив, що комісія запроваджує персональну відповідальність керівників ОСР за невиконання нормативних документів щодо введення обмежень споживання.

Крім того, зазначається, що регулятор отримує значну частину скарг на неналежну комунікацію ОСР зі споживачами, зокрема недонесення інформації про відключення, їх обсяги та актуальність складених графіків.

"Також комісія звертає увагу операторів розподільчих мереж на необхідність врахування показників лічильників та застосування коефіцієнту зниження при виставленні рахунків споживачам "за усередненим споживанням" за листопад", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство енергетики раніше видало наказ, згідно з яким Державна інспекція енергетичного нагляду протягом періоду воєнного стану здійснюватиме позапланові перевірки на об’єктах енергетики.