У випадку блекауту в Києві працюватимуть бювети, аптеки та ветклініки - Кличко

У разі перебоїв з водопостачанням у Києві буде забезпечено роботи систему резервних джерел отримання питної води, в першу чергу бюветних комплексів, більшість яких має можливість підключення до генераторів, повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

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За його словами, для цього придбано та залучено генератори, до яких оперативно підключаються 105 бюветів комунального підприємства "Київводфонд" та ще шість бюветів "Київводоканалу" на лівому березі.

Крім того, питну воду та воду для інших потреб за необхідності доставлятимуть в пункти обігріву. Як зазначив Кличко, з комунальними службами відпрацьовано транспортування цистерн з водою.

"Також, нагадаю, в випадку повної відсутності енергопостачання, працюватимуть ті торгові мережі та магазини, що живляться від автономних джерел, тобто генераторів. У них можна буде придбати питну воду", - додав градоначальник.

Крім того, Кличко повідомив, що забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть у разі повної відсутності електропостачання і аптеки комунального підприємства "Фармація".

"Не залишаться без допомоги і ваші домашні улюбленці. Кваліфіковану ветеринарну допомогу домашнім тваринам в умовах відсутності електропостачання надаватимуть комунальні ветлікарні", - зазначив мер.

Лікувального-діагностичні послуги домашні улюбленці киян зможуть отримати у ветеринарних лікарнях, що входять до складу КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини". Продовжить працювати і Служба обліку та реєстрації тварин, що також входить до складу комунального підприємства.

Нагадаємо також, що напередодні Кличко розповів, як працюватиме транспорт Києва у випадку повного блекауту. За його словами, при такому сценарію залишаться перевозити пасажирів лише автобуси.