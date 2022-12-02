Кличко розповів, як працюватиме транспорт Києва у випадку повного блекауту

У разі нових російських ударів по енергосистемі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання в Києві на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси, а проїзд буде безкоштовним, заявив мер столиці Віталій Кличко.

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За його словами, усі автобусні парки столиці забезпечені необхідним запасом пального та мають автоматичні джерела енергії, зокрема, бензинові та дизельні генератори.

"Тому місто має змогу забезпечити мінімальний обсяг технологічного процесу для підготовки та випуску автобусів на маршрути. Також на територіях автобусних парків облаштовані пункти обігріву для водіїв", - повідомив міський голова.

В свою чергу, рух поїздів метрополітену в разі надзвичайної ситуації та відсутності енергопостачання, як вказав Кличко, буде призупинений. 45 підземних станції метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги. Вхід на станції буде безкоштовним, але потрібно буде мати при собі документ, що посвідчує особу.

На станціях підземки будуть доступними інтернет-зв’язок, електроенергія (можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети, питна вода та санітарні вузли.

"Середня температура на станціях метро становить 12-14 градусів тепла. Тому треба одягати зимовий одяг та додатково мати теплі речі", - попередив столичний градоначальник.

Станції ж наземної ділянки метрополітену для потреб цивільного захисту (як укриття населення при надзвичайних ситуаціях та під час повітряної тривоги) не використовуватимуться.

"Ми всі сподіваємося, що найгіршого сценарію розвитку подій не буде. Але маємо бути готовими до різних варіантів, оскільки ворог підступний і безжальний. Та не полишає спроб залишити українців взимку без світла, тепла та води. В випадку надзвичайної ситуації столиця житиме і працюватиме, але в дуже складних умовах", - вказав мер.

Нагадаємо також, що нещодавно Кличко зазначав, що повної евакуації населення Києва у разі затяжного блекауту не буде, можливий лише тимчасовий переїзд деяких жителів у передмістя.