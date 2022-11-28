Повної евакуації з Києва не буде, відключення світла можливі до весни – Кличко

Повної евакуації з Києва у разі затяжного блекауту не буде, можливий лише тимчасовий переїзд деяких жителів у передмістя.

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Про це заявив міський голова Віталій Кличко в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Ми повинні бути готовими до різних сценаріїв, в тому числі і до поганих. На цей випадок у кожного з нас є алгоритм дій навіть у випадку евакуації. Я не виключаю найгірший сценарій. Повної евакуації не буде – можливо, часткова, але це не можна назвати евакуацією. Це тимчасовий переїзд людей окремих категорій у передмістя, туди, де можуть бути сервіси", - зазначив він.

За його словами, не йдеться про переселення в інші регіони або вивезення за кордон. Кличко закликав киян бути готовими до різних сценаріїв та мати вдома запаси води, їжі, теплий одяг, заряджені ноутбуки та павербанки, закачати офлайн-карти на телефони.

"І у разі поганого сценарію було б добре, якби кожен мав можливість або поїхати до свого будинку в передмісті, де є вода, піч, або поїхати до своїх знайомих. Але ми робимо все для того, щоб гіршого випадку не сталося", - додав він.

За словами мера, треба бути готовим, що відключення електроенергії можуть бути до весни, оскільки за низьких температур збільшується навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, The New York Times з посиланням на голову Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука повідомило, що київська влада розглядає можливість евакуації всіх трьох мільйонів жителів у разі повного знеструмлення міста, але поки що для цього немає підстав.

Пізніше Роман Ткачук зазначив, що причин говорити про надзвичайну ситуацію у Києві наразі нема, місцева влада готується до різних варіантів дій у випадку повної та довготривалої відсутності електроенергії, водо- та теплопостачання.