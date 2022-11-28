Полной эвакуации из Киева не будет, отключения света возможны до весны – Кличко

Полной эвакуации из Киева в случае затяжного блекаута не будет, возможен временный переезд некоторых жителей в пригород.

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Об этом заявил городской голова Виталий Кличко в интервью "РБК-Украина" .

"Мы должны быть готовы к разным сценариям, в том числе и к плохим. На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий даже в случае эвакуации. Я не исключаю худший сценарий. Полной эвакуации не будет - возможно, частичная, но это нельзя называть эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут быть сервисы", - отметил он.

По его словам, речь не идет о переселении в другие регионы или вывозе за границу. Кличко призвал киевлян быть готовыми к разным сценариям и иметь дома запасы воды, еды, тёплую одежду, заряженные ноутбуки и павербанки, закачать офлайн-карты на телефоны.

"И в случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность либо уехать в свой дом в пригороде, где есть вода, печь, либо поехать к своим знакомым. Но мы делаем все для того, чтобы худшего случая не произошло", - добавил он. он.

По словам мэра, нужно быть готовым, что отключения электроэнергии могут быть до весны, поскольку при низких температурах увеличивается нагрузка на энергосистему.

Напомним, The New York Times со ссылкой на главу Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука сообщило, что киевские власти рассматривают возможность эвакуации всех трех миллионов жителей в случае полного обесточивания города, но пока для этого нет оснований.

Позже Роман Ткачук отметил, что причин говорить о чрезвычайной ситуации в Киеве пока нет, местные власти готовятся к разным вариантам действий в случае полного и длительного отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения.