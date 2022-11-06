Киев планирует тотальную эвакуацию при полном отключении электричества

Киевские власти рассматривают возможность эвакуации всех трех миллионов жителей в случае полного обесточивания города, но пока для этого нет оснований.

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Об этом пишет The New York Times со ссылкой на главу Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука.

"Мы понимаем, что если Россия продолжит подобные атаки, мы можем потерять всю систему электроснабжения", - цитирует издание Ткачука.

Он отметил, что столичные власти предупредят не менее чем за 12 часов о том, что электросеть находится на грани полной остановки. Если это действительно произойдет, то в городе объявят эвакуацию, потому что без электричества не будут работать канализации и водоснабжение.

"Если не будет электричества, не будет воды и канализации. Поэтому сейчас правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения", - сказал Ткачук.

В то же время, он подчеркнул, что сейчас ситуация контролируемая и причин массово покидать Киев нет.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что в результате обстрелов оккупантов столица может остаться без воды, света и связи, но уверяет, что власти готовятся ко всем сценариям.

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