Київ планує тотальну евакуацію у разі повного відключення електрики

Київська влада розглядає можливість евакуації всіх трьох мільйонів жителів у разі повного знеструмлення міста, але поки що для цього немає підстав.

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Про це пише The New York Times з посиланням на голову Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука.

"Ми розуміємо, що якщо Росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю систему електропостачання", - цитує видання Ткачука.

Він зазначив, що столичну владу попередять не менше ніж за 12 годин про те, що електромережа перебуває на межі повної зупинки. Якщо це дійсно станеться, то в місті оголосять евакуацію, тому що без електрики не працюватимуть каналізації та водопостачання.

"Якщо не буде електрики, не буде води та каналізації. Тому зараз уряд та міська адміністрація вживають усіх можливих заходів для захисту нашої системи електропостачання", - сказав Ткачук.

Водночас він наголосив, що зараз ситуація контрольована і причин масово покидати Київ немає.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко не виключає, що внаслідок обстрілів окупантів столиця може залишитися без води, світла та зв'язку, але запевняє, що влада готується до всіх сценаріїв.

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