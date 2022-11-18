Головну новорічну ялинку в Києві встановлюватимуть виключно за рахунок меценатів, - КМДА

Рішення про встановлення головної ялинки у Києві ухвалять після консультацій з силами оборони. Якщо її встановлюватимуть, то виключно за рахунок меценатів.

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Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що комісія Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій розглянула петицію авторки Наталії Попович щодо недоречності встановлення новорічної ялинки в Києві в умовах воєнного стану.

Комісія рекомендувала профільним департаментам врахувати всі пропозиції щодо невикористання бюджетних коштів, дотримання заходів безпеки та заощадження електроенергії, утім не підтримала петицію в частині пропозиції не встановлювати ялинку.

"Ми вдячні авторці петиції за увагу до такого делікатного питання, як організація відзначення свят в умовах воєнного стану. Всі наведені аргументи ми під час обговорення варіантів встановлення Головної ялинки країни врахували – мова йде про безпеку, невикористання бюджетних коштів та економію електроенергії. Тут наші позиції ідентичні. Місто і не планувало витрачати бюджетних коштів, та головними моментами визначило безпеку й енергоекономію", - зазначила голова Комісії Київрада Вікторія Муха.

За її словами, фінальне рішення, чи встановлювати ялинку прийматимуть, виходячи з безпекової ситуації.

"Утім, я вважаю, що відмова від одного з головних символів святкування Різдва та Нового Року буде неправильним сигналом. Адже всі ми віримо, що добро переможе зло, світло переможе темряву. Українці сьогодні демонструють всьому світові незламність нашого духу. На жаль, є окуповані міста та села, де цього року не буде свята. І саме наша ялинка – як Головна ялинка країни – може стати для всіх символом надії і віри. Ми знаємо, що перемога України неминуча, і віримо, що наступного Різдва у кожному українському місті, містечку чи селищі ялинки засяють синьо-жовтими вогниками. А цього року ми не дозволимо російським варварам вкрасти у наших дітей свято. Українські дітлахи і так настраждалися від жахіть війни", - підкреслила Муха.

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко розповіла, що у разі, якщо місто після консультацій із військовими ухвалить рішення про встановлення ялинки, бюджетні кошти на це не витрачатимуть.

"До нас вже звернулися меценати та соціально відповідальний бізнес із пропозицією допомогти у встановленні та оформленні ялинки. Нам готові надати і саме новорічне дерево, і прикраси, а також генератор для підсвічення ялинки, у разі якщо такий формат буде схвалено. Також ми розглядаємо варіант, що підсвічуватимуть ялинку лише в певні дні або години. Наприклад, у день відкриття 19 грудня, на Різдво (25 грудня та 7 січня) та у Новий рік", – розповіла Старостенко.

Вона також наголосила, що в умовах воєнного стану місто, як і планувало, однозначно відмовиться від організації святкового ярмарку та концертів біля головної ялинки.

"Звичайно, що цьогоріч проведення ярмарків та концертів не є доречними. Ми розглядаємо можливість встановлення саме Головної ялинки країни як символу новорічно-різдвяного дива та нашої незламності. Аби довести, що світло перемагає темряву, а життя – перемагає смерть", – підкреслила Старостенко.

Вона додала, що у разі, якщо ялинку таки встановлюватимуть, місто разом із правоохоронцями подбає про заходи безпеки.

У Департаменті муніципальної безпеки підкреслили, що рішення про встановлення Головної новорічної ялинки країни будуть ухвалювати за підсумками консультацій із командуванням угруповання сил і засобів оборони міста Києва.

Нагадаємо, що на сайті Київської міської ради набрала необхідну кількість електронних підписів петиція щодо недоречності встановлення у Києві новорічної ялинки в умовах воєнного стану.