Влада Києва розгляне петицію про недоречність встановлення новорічної ялинки під час війни

На сайті Київської міської ради набрала необхідну кількість електронних підписів петиція щодо недоречності встановлення у Києві новорічної ялинки в умовах воєнного стану.

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Петиція була подана громадянкою Наталією Попович лише вранці 8 листопада і отримала більше 6 тисяч підписів протягом лише 12 годин, хоча загалом на їх збір відводиться 60 днів.

"Вважаю недоречним встановлювати ялинку та витрачати кошти на її придбання, монтаж, обслуговування та демонтаж. Виділенні кошти доречніше витратити на допомогу ЗСУ чи допомогу ВПО. Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома, а ми як свідомі мешканці столиці в той же час можемо в цьому році обійтися без встановлення головної ялинки країни", - вважає вона.

За словами авторки звернення, наразі головним святом, на яке очікує кожен українець, є День перемоги у нинішній війні з Росією, а всі святкування, які потребують немалих коштів, на її думку, зараз варто перенести на потім.

Зазначимо при цьому, що у серпні отримала необхідну підтримку на сайті Київради петиція щодо скасування рішення про зупинку роботи наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги, однак столична влада згодом відмовила в задоволенні такого прохання мешканців.