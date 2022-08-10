Влада Києва розгляне петицію про скасування зупинки наземного транспорту на час повітряних тривог

На сайті Київської міської ради набрала необхідну кількість електронних підписів петиція щодо скасування рішення про зупинку роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги.

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Таким чином, вона має бути розглянута владою. Петиція набрала 6 тисяч підписів всього за тиждень: вона була подана громадянином Олександром Гречком 3 серпня.

У своєму зверненні автор вказує, що рішення зупиняти транспорт під час повітряних тривог, на його думку, є необгрунтованим та шкідливим для жителів міста та економіки столиці.

"Його ухвалювали люди, які ніколи не користувалися громадським транспортом і їздять тільки на автомобілях. Немає жодного дослідження та аналізу, яке б свідчило про те, що ракети летять в транспорт чи зупинки. Ракети летять по всій Україні незалежно від ситуації з транспортом", - підкреслює він.

Гречко вказує, що зазначене рішення ніяк не підвищує безпеку містян, які мають шукати укриття на перших зупинках, де їм довелося вийти під час повітряних тривог.

"При цьому маршрутки продовжують курсувати і возити пасажирів. Така сама ситуація і з таксі та приватними автомобілями. Водночас рішення Ради оборони змушує киян витрачати більше на проїзд, адже громадський транспорт втрачає хоч якісь мінімальні переваги для людей. Тому вони будуть вимушені пересідати на автомобілі, що призводить до більших у 5-10 разів транспортних витрат та спричинить знищення транспортної системи міста", - наголошує ініціатор.

Нагадаємо, що таке нововведення запрацювало у столиці з 1 серпня. Міська влада при цьому зазначала, що рішення було ухвалено за рекомендаціями Держслужби з надзвичайних ситуацій.

При цьому заявлялося, що після завершення тривоги водії ще 10 хвилин мають чекати на пасажирів, які хочуть повернутися для продовження поїздки, а самі пасажири зможуть при цьому не платити за проїзд навіть якщо поїдуть не цим, а наступним трамваєм, тролейбусом чи автобусом.