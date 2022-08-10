Власти Киева рассмотрит петицию об отмене остановки наземного транспорта на время воздушных тревог

На сайте Киевского городского совета набрала необходимое количество электронных подписей петиция об отмене решения об остановке работы общественного транспорта во время воздушной тревоги.

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Таким образом, она теперь должна быть рассмотрено властями. Петиция набрала 6 тысяч подписей всего за неделю: она была подана гражданином Александром Гречко 3 августа.

В своем обращении автор указывает, что решение останавливать транспорт во время воздушных тревог, по его мнению, необоснованно и вредно для жителей города и экономики столицы.

"Его принимали люди, которые никогда не пользовались общественным транспортом и ездят только на автомобилях. Нет никакого исследования и анализа, свидетельствующего о том, что ракеты летят в транспорт или остановки. Ракеты летят по всей Украине независимо от ситуации с транспортом", - подчеркивает он.

Гречко указывает, что это решение никак не повышает безопасность горожан, которые должны искать укрытие на первой же остановке, где им пришлось выйти во время воздушной тревоги.

"При этом маршрутки продолжают курсировать и возить пассажиров. Такая же ситуация и с такси и частными автомобилями. В то же время решение Совета обороны заставляет киевлян тратить больше на проезд, ведь общественный транспорт теряет хоть какие-то минимальные преимущества для людей. Поэтому они будут вынуждены пересаживаться на автомобили, что приводит к большим в 5-10 раз транспортным расходам и приведет к уничтожению транспортной системы города", - отмечает инициатор.

Напомним, что такое нововведение заработало в столице с 1 августа. Городские власти при этом отмечали, что решение было принято по рекомендациям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

При этом заявлялось, что после завершения тревоги водители еще 10 минут должны будут ждать пассажиров, которые хотят вернуться для продолжения поездки, а сами пассажиры смогут при этом не платить за проезд даже если поедут не на этом, а на следующем трамвае, троллейбусе или автобусе.